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ANASAYFA ŞEHİRLER SİİRT ADALET BİRLİK PARTİSİ

SİİRT - ADALET BİRLİK PARTİSİ

AB
KISALTMA :AB GENEL BAŞKAN :İRFAN UZUN
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ERUH
Açılan Sandık Oranı %0
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KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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TİLLO
Açılan Sandık Oranı %0
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Açılan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı