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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SONER ÇETİN

Soner Çetin

Adalet Birlik Partisi
Soner Çetin
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı