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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RABİA TÜZÜN

Rabia Tüzün

Adalet Partisi
Rabia Tüzün
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı