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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULHAMİD AKPINAROĞLU

Abdulhamid Akpınaroğlu

Adalet Partisi
Abdulhamid Akpınaroğlu
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı