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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞİRİN ALEYNA ESEN

Şirin Aleyna Esen

Adalet Partisi
Şirin Aleyna Esen
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı