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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ORHAN YILDIZ

Orhan Yıldız

Adalet Partisi
Orhan Yıldız
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Bayburt
Kaynak: Anadolu Ajansı