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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÖKHAN SERBEST

Gökhan Serbest

Adalet Partisi
Gökhan Serbest
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Çanakkale
Kaynak: Anadolu Ajansı