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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZEYNEP SUDENUR KARAHAN

Zeynep Sudenur Karahan

Adalet Partisi
Zeynep Sudenur Karahan
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Edirne
Kaynak: Anadolu Ajansı