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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ADEM YILMAZ

Adem Yılmaz

Adalet Partisi
Adem Yılmaz
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı