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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZEYNEL ABİDİN ÇORLU

Zeynel Abidin Çorlu

Adalet Partisi
Zeynel Abidin Çorlu
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Gümüşhane
Kaynak: Anadolu Ajansı