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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET CEMİL EKEN

Ahmet Cemil Eken

Adalet Partisi
Ahmet Cemil Eken
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Hakkari
Kaynak: Anadolu Ajansı