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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VEDAT ÇOBANOĞLU

Vedat Çobanoğlu

Adalet Partisi
Vedat Çobanoğlu
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Hakkari
Kaynak: Anadolu Ajansı