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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NEVZAT DENİZHAN

Nevzat Denizhan

Adalet Partisi
Nevzat Denizhan
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı