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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERPİL DÖŞLÜ

Serpil Döşlü

Adalet Partisi
Serpil Döşlü
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı