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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UĞUR PEYNİRCİOĞLU

Uğur Peynircioğlu

Adalet Partisi
Uğur Peynircioğlu
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı