Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL ÖZBAY

İsmail Özbay

Adalet Partisi
İsmail Özbay
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı