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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİL ÖZCAN

Halil Özcan

Adalet Partisi
Halil Özcan
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Kırklareli
Kaynak: Anadolu Ajansı