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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BEKİR ÖZTÜRK

Bekir Öztürk

Adalet Partisi
Bekir Öztürk
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı