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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NAZMİYE ÖZTÜRK

Nazmiye Öztürk

Adalet Partisi
Nazmiye Öztürk
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı