-
Sümeyye Aydın
Adalet Partisi
Ağrı
-
Ferhat Gürel
Adalet Partisi
Amasya
-
Dilek Öz
Adalet Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Kaan Şahin
Adalet Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Nesimi Özgöz
Adalet Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Beşir Aksoy
Adalet Partisi
Antalya
-
İbrahim Halil Cens
Adalet Partisi
Ardahan
-
Necati Yıldırım
Adalet Partisi
Artvin
-
Sami Demiray
Adalet Partisi
Aydın
-
Ahmet Demir
Adalet Partisi
Balıkesir
-
Sabri Altunsayar
Adalet Partisi
Bartın
-
Mehmet Sait Cens
Adalet Partisi
Batman
-
Orhan Yıldız
Adalet Partisi
Bayburt
-
Gündoğan Yazıcı
Adalet Partisi
Bilecik
-
Mehmet Kenan Erat
Adalet Partisi
Bingöl
-
Sibel Huten
Adalet Partisi
Bitlis
-
Fernaz Bağder
Adalet Partisi
Bolu
-
Osman Koç
Adalet Partisi
Burdur
-
Salih Ayyıldız
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Süleyman Küçer
Adalet Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Barış Eray Yıldemir
Adalet Partisi
Çanakkale
-
Ebru Yalçınkaya
Adalet Partisi
Çankırı
-
Emrah Kablan
Adalet Partisi
Çorum
-
Ali Us
Adalet Partisi
Düzce
-
Sahin Çetin
Adalet Partisi
Edirne
-
Gülüzar Gedik
Adalet Partisi
Erzincan
-
Harun İstek
Adalet Partisi
Erzurum
-
Coşkun Güler
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Karaman
Adalet Partisi
Giresun
-
Zeynel Abidin Çorlu
Adalet Partisi
Gümüşhane
-
Emrah Çiçek
Adalet Partisi
Hakkari
-
İbrahim Emre Akyol
Adalet Partisi
Iğdır
-
Uğur Girginer
Adalet Partisi
Isparta
-
Ferhat Beran
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Sahavet Filiz Erdoğdu
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mehmet Zeki Bulut
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Levent Aras
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İsmail Özbay
Adalet Partisi
Kahramanmaraş
-
Muhammet Almatepe
Adalet Partisi
Karabük
-
Samet Güner
Adalet Partisi
Karaman
-
Ebrül Mutlu
Adalet Partisi
Kars
-
Hasan Kurt
Adalet Partisi
Kastamonu
-
Orhan Dede
Adalet Partisi
Kilis
-
Mehmet Uğur Talu
Adalet Partisi
Kırıkkale
-
Halil Özcan
Adalet Partisi
Kırklareli
-
Özgen Yalçınkaya
Adalet Partisi
Kırşehir
-
Akın Öge
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Recep Böber
Adalet Partisi
Konya
-
Bülent Mandal
Adalet Partisi
Kütahya
-
Duygu Sağlam
Adalet Partisi
Manisa
-
Selami Ateş
Adalet Partisi
Mersin
-
Serdar Kulmaç
Adalet Partisi
Muğla
-
Ömer Faruk Subaşı
Adalet Partisi
Muş
-
Semih Soylu
Adalet Partisi
Nevşehir
-
İsa İlyasoğlu
Adalet Partisi
Ordu
-
Recep Köse
Adalet Partisi
Rize
-
Ahmet Çevik
Adalet Partisi
Sakarya
-
Fatime Delil
Adalet Partisi
Siirt
-
Emrullah Güneş
Adalet Partisi
Sinop
-
Eşref Bayrak
Adalet Partisi
Şırnak
-
Giray Batı
Adalet Partisi
Tekirdağ
-
Soner Babuşcu
Adalet Partisi
Trabzon
-
Hıdır Açıkbaş
Adalet Partisi
Tunceli
-
Gürkan Tan
Adalet Partisi
Uşak
-
Ercan Canpolat
Adalet Partisi
Yalova
-
Fatma Ergüzel
Adalet Partisi
Zonguldak
-
Abdulmecit Akın
Adalet Partisi
Ağrı
-
Ali Koçak
Adalet Partisi
Amasya
-
Hüsnü Tanrıverdi
Adalet Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Seray Santırcıoğlu
Adalet Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Aydın Santırcıoğlu
Adalet Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ayla Çetin
Adalet Partisi
Antalya
-
İzzet Şahin
Adalet Partisi
Ardahan
-
Fırat Büyük
Adalet Partisi
Artvin
-
Oğuz Doğan
Adalet Partisi
Aydın
-
Nilgün Özyıldırım
Adalet Partisi
Balıkesir
-
Ramazan Alpaydın
Adalet Partisi
Bartın
-
Mehmet Yılmaz
Adalet Partisi
Batman
-
Harun Alpak
Adalet Partisi
Bilecik
-
Erkan Suri
Adalet Partisi
Bingöl
-
Cuma Nazli
Adalet Partisi
Bitlis
-
Fikriye Öztunç
Adalet Partisi
Burdur
-
Burcu Saygılıer
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Umut Köse
Adalet Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Gökhan Serbest
Adalet Partisi
Çanakkale
-
Özcan Değirmenci
Adalet Partisi
Çankırı
-
Soner Şahin
Adalet Partisi
Çorum
-
Mehmet Kocaman
Adalet Partisi
Düzce
-
Hüseyin Üre
Adalet Partisi
Edirne
-
Erkan Cerav
Adalet Partisi
Erzincan
-
Muhammet Emin Torun
Adalet Partisi
Erzurum
-
Muhiddin Öztürkmen
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Mustafa Akdağ
Adalet Partisi
Giresun
-
Hakan Aydoğan
Adalet Partisi
Gümüşhane
-
Ahmet Cemil Eken
Adalet Partisi
Hakkari
-
Volkan Yalçın
Adalet Partisi
Iğdır
-
Hüseyin Yener
Adalet Partisi
Isparta
-
Mehmet Salih Akgün
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Neslihan Çakmak
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Sümeyra Polat
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hüseyin Taşcı
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Melike Ünlü
Adalet Partisi
Kahramanmaraş
-
Yunus Ülkem
Adalet Partisi
Karabük
-
Halime Şengezer
Adalet Partisi
Karaman
-
Mehtap İşin Bilgin
Adalet Partisi
Kars
-
Devlet Avcıl
Adalet Partisi
Kastamonu
-
Mehmet Ali Albayrak
Adalet Partisi
Kilis
-
Orhan Dağ
Adalet Partisi
Kırıkkale
-
Adem Bilici
Adalet Partisi
Kırklareli
-
Asya Gölcü
Adalet Partisi
Kırşehir
-
Umut Recep Yavuz
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Ali Kaya
Adalet Partisi
Konya
-
Murat Mazı
Adalet Partisi
Kütahya
-
Buse Nur Taşkıran
Adalet Partisi
Manisa
-
Mükremin Akçel
Adalet Partisi
Mersin
-
Cavit Gülşe
Adalet Partisi
Muğla
-
Mehmet Patlak
Adalet Partisi
Muş
-
İrem Santırcıoğlu
Adalet Partisi
Nevşehir
-
Orhan Çılğın
Adalet Partisi
Niğde
-
Sefer Can Yılmaz
Adalet Partisi
Ordu
-
Afgan Boncukçu
Adalet Partisi
Rize
-
Kübra Güçlü
Adalet Partisi
Sakarya
-
Mehmet Şeyhmus Ekinci
Adalet Partisi
Siirt
-
Dincer Nişan
Adalet Partisi
Sinop
-
İkram Arsu
Adalet Partisi
Şırnak
-
Tarık Orakçı
Adalet Partisi
Tekirdağ
-
Ünal Kavi
Adalet Partisi
Trabzon
-
Onur Emre
Adalet Partisi
Uşak
-
Süleyman Desovalı
Adalet Partisi
Yalova
-
Ömer Karga
Adalet Partisi
Zonguldak
-
Tayyip Deniz
Adalet Partisi
Ağrı
-
Aysel Şahin
Adalet Partisi
Amasya
-
Heyecan Nazlı Veziroğlu
Adalet Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Bülent Karslı
Adalet Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Levent Güngör
Adalet Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Musa Aslan
Adalet Partisi
Antalya
-
Binnaz Yıldırım Dayan
Adalet Partisi
Aydın
-
Mehmet Taşkıran
Adalet Partisi
Balıkesir
-
Muhammed Baran Akmanoğlu
Adalet Partisi
Batman
-
İbrahim Özbay
Adalet Partisi
Bingöl
-
Muhammet Ort
Adalet Partisi
Bitlis
-
Ruhsan Ölçer
Adalet Partisi
Bolu
-
Aybüke Bunsuz
Adalet Partisi
Burdur
-
Cem Şaraplı
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Uğur Güçlü
Adalet Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Alev Perk Pul
Adalet Partisi
Çanakkale
-
Murat Alagöz
Adalet Partisi
Çorum
-
Fetih Emrah Büyükaslan
Adalet Partisi
Düzce
-
Tolga Bozdoğan
Adalet Partisi
Edirne
-
Zafer Özçakır
Adalet Partisi
Erzurum
-
Zerafettin Yıldırım
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Pınar Aksu
Adalet Partisi
Giresun
-
Vedat Çobanoğlu
Adalet Partisi
Hakkari
-
Emel Ecevit
Adalet Partisi
Isparta
-
Yasemin Özbay
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Oğuz Aytaç
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Süleyman Özcan Erdikler
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Erdem Okumuş
Adalet Partisi
Kahramanmaraş
-
Muhammet Uyanık
Adalet Partisi
Karabük
-
Zülkif Yontürk
Adalet Partisi
Karaman
-
Levent Laçın
Adalet Partisi
Kars
-
Nuri Akca
Adalet Partisi
Kastamonu
-
Ahmet Can Şengezer
Adalet Partisi
Kırıkkale
-
Sultan İnci Batı
Adalet Partisi
Kırklareli
-
Hüseyin Özgöz
Adalet Partisi
Konya
-
Semiha Erdoğan
Adalet Partisi
Kütahya
-
İsmail Acıkgöz
Adalet Partisi
Manisa
-
Emircan Çatıkkaş
Adalet Partisi
Mersin
-
Özge Aras
Adalet Partisi
Muğla
-
Funda Yaşar
Adalet Partisi
Muş
-
Abdurrahman Akkuş
Adalet Partisi
Nevşehir
-
Meryem Dayan
Adalet Partisi
Niğde
-
Şaban Aktaş
Adalet Partisi
Ordu
-
Haydar Kandemir
Adalet Partisi
Rize
-
Hülya Keser
Adalet Partisi
Sakarya
-
Hasan Tahsin Keskin
Adalet Partisi
Siirt
-
Şehmus Mungan
Adalet Partisi
Şırnak
-
Hüseyin Tuğsal
Adalet Partisi
Tekirdağ
-
Meryem Kuru
Adalet Partisi
Trabzon
-
Şilan Tanay
Adalet Partisi
Uşak
-
Hakan Savuk
Adalet Partisi
Yalova
-
Sude Yılmaz
Adalet Partisi
Zonguldak
-
Sedat Altan
Adalet Partisi
Ağrı
-
Süleyman Şanlı
Adalet Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Hüseyin Erçin
Adalet Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Mustafa Şengezer
Adalet Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ferah Özcan
Adalet Partisi
Antalya
-
Uğur Gardiyan
Adalet Partisi
Balıkesir
-
Erkan Akmanoğlu
Adalet Partisi
Batman
-
Ayhan Bacıoğlu
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Emrah Öge
Adalet Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Erdi Kureta
Adalet Partisi
Çanakkale
-
Baran Şahin
Adalet Partisi
Çorum
-
Zeynep Sudenur Karahan
Adalet Partisi
Edirne
-
Adem Yılmaz
Adalet Partisi
Erzurum
-
İhsan Kaya
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Mertep
Adalet Partisi
Giresun
-
Metin Akgün
Adalet Partisi
Isparta
-
Yeşim Demircan Laçın
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Emine Yasemin Sancar
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Uğur Peynircioğlu
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Gizem Yeşildağ
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nureddin Fidan
Adalet Partisi
Kahramanmaraş
-
Oktay Ayartepe
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Emine Çetintaş
Adalet Partisi
Konya
-
Mücahit Yıldız
Adalet Partisi
Kütahya
-
Fatih Kuramaz
Adalet Partisi
Manisa
-
Nazmi Tanrıkulu
Adalet Partisi
Mersin
-
Melek Berber
Adalet Partisi
Muğla
-
Özcan Koçer
Adalet Partisi
Ordu
-
Oğul Can Avcı
Adalet Partisi
Sakarya
-
Faysal Bayrak
Adalet Partisi
Şırnak
-
Bilge Ataç
Adalet Partisi
Tekirdağ
-
Mevlüt Eren Bayraktar
Adalet Partisi
Trabzon
-
Recep Karaman
Adalet Partisi
Zonguldak
-
Zeynep Coşkun
Adalet Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Mehmet Tuncer
Adalet Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Dilek Santırcıoğlu
Adalet Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Kamil Kuten Çekem
Adalet Partisi
Antalya
-
Canan Yiğit
Adalet Partisi
Aydın
-
Serkan Ceylan
Adalet Partisi
Balıkesir
-
Elif Arıkanoğlu
Adalet Partisi
Batman
-
İbrahim Yıldırım
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Aysel Tüver
Adalet Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Cihan Dursun
Adalet Partisi
Erzurum
-
Mehmet Kemal Taşkın
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Hazel Canpolat
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Samet Güçlü
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Suat Yılmaz
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Selami Ediz Erdoğdu
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ahmet Durular
Adalet Partisi
Kahramanmaraş
-
Hasan Şengül
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Gamze Büşra Doğan
Adalet Partisi
Konya
-
Cemil Baloğlu
Adalet Partisi
Kütahya
-
Ramazan Altınkaya
Adalet Partisi
Manisa
-
Gökhan Bener
Adalet Partisi
Mersin
-
Tuncay Gülşe
Adalet Partisi
Muğla
-
Nuri Demir
Adalet Partisi
Ordu
-
Gökalp Avcı
Adalet Partisi
Sakarya
-
Fatih Bilen
Adalet Partisi
Tekirdağ
-
Pınar Olçay Ruhuşen
Adalet Partisi
Trabzon
-
Büşra Sever
Adalet Partisi
Zonguldak
-
Abdullah Santırcıoğlu
Adalet Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Gizem Nur Demirci
Adalet Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Neşe Güneş
Adalet Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Faruk Gündoğan
Adalet Partisi
Antalya
-
Şeniz Ulaş Bahşi
Adalet Partisi
Aydın
-
Nurten Yüksel
Adalet Partisi
Balıkesir
-
Fikri Beran
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Niyazi Küçer
Adalet Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Halil Eker
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Sedat Gür
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Müge Boncukçu
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Serpil Döşlü
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Çağatay Taşcı
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Abdulkadir Eyicil
Adalet Partisi
Kahramanmaraş
-
Zeynep Ayaz
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Deniz Oktay
Adalet Partisi
Manisa
-
Fahri Şen
Adalet Partisi
Mersin
-
Emel Urgancı
Adalet Partisi
Muğla
-
Mustafa Gölcü
Adalet Partisi
Ordu
-
Kenan Şakar
Adalet Partisi
Sakarya
-
Ayşe Ağca
Adalet Partisi
Tekirdağ
-
Halil Demirok
Adalet Partisi
Trabzon
-
Tolgacan Yıldırım
Adalet Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Serpil Santırcıoğlu
Adalet Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Cemile Erdoğdu
Adalet Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Abdulhamid Akpınaroğlu
Adalet Partisi
Antalya
-
Zeynep Ulaş
Adalet Partisi
Aydın
-
Şirin Aleyna Esen
Adalet Partisi
Balıkesir
-
Saltuğ Ziya Morgil
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ufuk Muratoğlu
Adalet Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Coşkun Can Güler
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Muzaffer Karakoç
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ufuk Özdağ
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ahmet Kabadayı
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Murat Cankaragöz
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hatice Gürbüz
Adalet Partisi
Kahramanmaraş
-
Gizem Çakıcı
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Ahmet Alparslan
Adalet Partisi
Konya
-
Zeliha Eriş
Adalet Partisi
Manisa
-
Erdinç Süzer
Adalet Partisi
Mersin
-
Duygu Çetin
Adalet Partisi
Muğla
-
Emin Atik
Adalet Partisi
Sakarya
-
Tuncer Baştuğ
Adalet Partisi
Tekirdağ
-
Muharrem Düzgöz
Adalet Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Rabia Tüzün
Adalet Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ergün Fomin
Adalet Partisi
Ankara 3. Bölge
-
İhsan Gültekin
Adalet Partisi
Antalya
-
Asiye Demirkıran
Adalet Partisi
Aydın
-
Ayşe Eser
Adalet Partisi
Balıkesir
-
Engin Urgancı
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Hasan Deniz
Adalet Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Ökkeş Güler
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Turhan Gedik
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ali Efe
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Lamia Taştan
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Gülseren Çetin
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ali Bozköse
Adalet Partisi
Kahramanmaraş
-
Mert Metin İpek
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Ömer Akbay
Adalet Partisi
Konya
-
Akif Kır
Adalet Partisi
Manisa
-
Emine Bener
Adalet Partisi
Mersin
-
Sercan Sancaklı
Adalet Partisi
Sakarya
-
Serkan Sulutay
Adalet Partisi
Tekirdağ
-
Hatice Orhan
Adalet Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Atilla Topçu
Adalet Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Mert Kısrık
Adalet Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ali Erdemir
Adalet Partisi
Antalya
-
Erdal Yurdaer
Adalet Partisi
Balıkesir
-
İsmail Sevinç
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Şinasi Çiftçi
Adalet Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Murat Alpaydın
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Kamil Efe Sungar
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Hüseyin Nişan
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Nevin Muslu
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hüsnü Yalçın
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gül Burcu Cengiz
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Muharrem Korkmaz
Adalet Partisi
Konya
-
Halim Kelebek
Adalet Partisi
Manisa
-
Memet Gökbalık
Adalet Partisi
Mersin
-
Murat Coşkun
Adalet Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Mehmet Serhat Şatır
Adalet Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Seda Cerav
Adalet Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Süleyman Can
Adalet Partisi
Antalya
-
Harun Erdoğan
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Seyide Ünal
Adalet Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Gülten Öztürkmen
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Zeynep Özlük
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmethan Taşkıran
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mertcan Bulut
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Müge Aras
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ayşenur İlayda Karahan
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Akif Demir
Adalet Partisi
Konya
-
Sevtap Beran
Adalet Partisi
Manisa
-
Doğan Gökhan
Adalet Partisi
Mersin
-
Bülent Alo
Adalet Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Ayşe Lafçı
Adalet Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Emel Kolay
Adalet Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Elif Narman Suligöz
Adalet Partisi
Antalya
-
Adalet Çiçek
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Yalçın Durmaz
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ergün Sezer
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Bülent Çerçi
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nazmiye Öztürk
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Hatice Kübra İnlidere
Adalet Partisi
Konya
-
Abdulkadir Yar
Adalet Partisi
Mersin
-
Fevzi Taşlıarmut
Adalet Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Esen Gül
Adalet Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Hüseyin Çimen
Adalet Partisi
Antalya
-
Hasan Hüseyin Özçelik
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Köse
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Muhammet Albayrak
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mehmet Bulut
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Şule Aras
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Bekir Öztürk
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Mahmut Ay
Adalet Partisi
Konya
-
Yılmaz Altundağ
Adalet Partisi
Mersin
-
Müge Köse
Adalet Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Ayşe Yıldız Eskin
Adalet Partisi
Antalya
-
Esra Eker
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Dilek Pör
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Elif Şanlı
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Özlem Bulut
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Enver Arar
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Cemalettin Mete
Adalet Partisi
Kocaeli
-
İbrahim Ay
Adalet Partisi
Konya
-
Nazan Aydoğan
Adalet Partisi
Mersin
-
Canan Özden
Adalet Partisi
Antalya
-
Abdulkadir Akpolat
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Sevgi Çılğın
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Kaan Özçelik
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İsa Ermiş
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Aslıhan Tahmaz
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Murat Alkış
Adalet Partisi
Kocaeli
-
İbrahim Çakmak
Adalet Partisi
Konya
-
Celil Özkaya
Adalet Partisi
Antalya
-
Yağmur Alper
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Atakan Kırtay
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Alberk Babat
Adalet Partisi
Konya
-
Muharrem Kurt
Adalet Partisi
Antalya
-
Aslıhan Özçelik
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Buşra Atılgan
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Ayhan Çiftçi
Adalet Partisi
Antalya
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Gönül Efiloğlu
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Sinem Kılıç
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Aslı Morgil
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Merve Gündoğdu
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Şerafettin Ekrem Yardımcı
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Zeliha Kılıç
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Tuana Solmaz
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Salim Boncukçu
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Ufuk Üründü
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Aşkın Tüfenkci
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Zekai Topal
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Nevzat Denizhan
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
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İlhan Can
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Cumali Özgünay
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Zeki Topal
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Adil Lafçı
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Aydın Demirci
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Musa Temel
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Dilan Tanrıverdi
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Hacı Can
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Necip Aslan
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Filiz Çakmak
Adalet Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Hızır Erdoğdu
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Mehtap Aydın
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ahmet Çiplak
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ömer Yazıcı
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Metehan Mete
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Mümin Özbay
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Derya Deniz Arslan
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge
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İbrahim Kutluer
Adalet Partisi
İstanbul 1. Bölge