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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TARIK ORAKÇI

Tarık Orakçı

Adalet Partisi
Tarık Orakçı
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı