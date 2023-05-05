ÖZGEÇMİŞİ

Malatya / Akçadağ - 1965, Memet, Fatma. Ziraat Mühendisi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. Tekstil ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinde yöneticilik yaptı. Siyasi hayatına Refah Partisi Adana İl Başkan Yardımcısı olarak başladı. Fazilet Partisi Kurucu İl Yönetim Kurulu ve AK PARTİ İl Kurucu üyelikleri yaptı. 2003-2006 yılları arasında AK PARTİ Adana İl Başkanı olarak görev aldı. 2009-2014 yılları arasında AK PARTİ Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, Seyhan Belediye Meclis Üyeliği ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Doğru, evli ve 4 çocuk babasıdır.