ÖZGEÇMİŞİ

Tekstil ve hazır giyim alanında faaliyet gösteren Aytek Konfeksiyon Ltd. Şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktayım. Sanayi Odasında yönetim Kurulu üyesiyim, Akdeniz ihracatçılar birliğinde başkan yardımcılığı görevlerini yürütüyorum. AK Partinin kuruluşundan bugüne çeşitli görevlerde bulundum. 2003 – 2006, 2012 -2014 ve 2015 – 2018 yılları arasında AK Parti Adana İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum. Kasım 2019 tarihinden itibaren Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görevime devam etmekteyim.