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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET KURTARAN

Mehmet Kurtaran

Adalet ve Kalkınma Partisi
Mehmet Kurtaran
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Adana
  • MESLEĞİ : Basın Danışmanı
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1985
Kaynak: Anadolu Ajansı