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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OĞUZHAN GÜRHANİ

Oğuzhan Gürhani

Adalet ve Kalkınma Partisi
Oğuzhan Gürhani
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Adana
  • MESLEĞİ : Ekonomist
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1983
Kaynak: Anadolu Ajansı