ÖZGEÇMİŞİ

Adıyaman’da 1971 yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Adıyaman’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde 1992 yılında lisans eğitimini, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Programı’nda ise 1999 yılında yüksek lisansını “Sosyal Sigortalarda Denetim ve Özel Bir Denetim Yöntemi Olarak Asgari İşçilik Uygulaması” konulu teziyle tamamladı. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk (Vergi Hukuku) Programı’nda 2010 yılında “Vergi Hukuku Açısından Hizmet Akdi” konulu teziyle tamamlayan Resul Kurt, 2017 yılında İstinye Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kadroda göreve başlayarak 2018 yılında Sosyal Politika alanında Doçentliğini aldı. Çalışma hayatına 1995 yılında, SSK Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Üç yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı. SSK Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş, Başmüfettiş ve Başkan Danışmanı görevlerinde bulundu. 25. ve 26. Dönem İstanbul 3. Bölgede Milletvekili adayı oldu, AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcılığı yaptı. 24 Mart 2021 tarihinde yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi 7. Olağan Büyük Kongresinde MKYK üyeliğine seçildi. Marmara Üniversitesi SMYO ve BSYO’nda, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ders verdi. Halen İstinye Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde (Doç. Dr.) öğretim üyesidir. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olup İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Birçok sivil toplum örgütünde üyelik ve yöneticilikler yapmıştır. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekilliği, İstanbul Siyasal Vakfı Genel Başkan Yardımcılığı, TÜRES ve Çeşitli İnsani Yardım Kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği, başdanışmanlık ve insani yardım gönüllüsü olarak görev yaptı. Uzmanlık alanları, Sosyal Güvenlik, Emeklilik, Çalışma Hayatı, İş Hukuku, İşsizlik, İstihdam, Engelli Hakları, Sosyal Politika, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi ve İşveren İlişkileri, Vergi, Muhasebe ve Denetim konuları olup, çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyumda tebliğler sundu, bir çok ilde seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı. Yayınlanmış 25 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ulusal 2 gazetede köşe yazarlığı ve çeşitli TV programlarında yorumculuk yapmaktadır. Evli 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. Çalışma Alanları: Sosyal Güvenlik, Sosyal Politika, İşsizlik, İstihdam, Teşvikler, Engelli Hakları, Emeklilik, Çalışma Ekonomisi, Sosyal Yardımlar ve Yoksulluk, İş Hukuku, Vergi Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Kaynakları, Endüstri 4.0