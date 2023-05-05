ÖZGEÇMİŞİ

20 Nisan 1970'te Afyonkarahisar Dinar/Çayüstü köyünde doğdu. Baba adı Mitdat, anne adı Zeynep'tir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ankara Özel Ferda Koleji Kurucu Genel Müdürlüğü, Hukukçular Birliği Vakfı Kurulu Başkan Yardımcılığı, HUDER Genel Başkan Yardımcılığı ve Ankara Şubesi Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliği, SETA Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. AK PARTİ Çankaya İlçe Başkanlığı (2003-2007) ile AK Parti Genel Merkez Hukuk Müşaviri, Genel Başkan ve Başbakan/Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığı görevini üstlendi. 25. 26. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili olarak Adalet Komisyonu Üyeliğini ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmüştür. 27.Dönem de tekrar Afyonkarahisar Milletvekili seçildi, Orta düzeyde Fransızca ve Arapça bilen Özkaya, evli ve 3 çocuk babasıdır.