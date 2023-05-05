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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN ARSLAN

Hasan Arslan

Adalet ve Kalkınma Partisi
Hasan Arslan
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
  • MESLEĞİ : Tıp doktoru
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1973
Kaynak: Anadolu Ajansı