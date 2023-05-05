ÖZGEÇMİŞİ

1969 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokulu Hüseyin Sümer İlkokulunda, Orta öğretimi Afyonkarahisar Cumhuriyet Lisesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılından beri Afyonkarahisar'da serbest avukatlık yapmaktadır. 2004-2009 dönemi AK Parti Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu 2012 ılında yapılan kongre ile İl Yönetimine girdi ve İl Seçim İşleri Başkanlığı görevini üstlendi. 24 Haziran 2014 günü İl Başkanlığı görevine atandı. Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren çeşitli hayır kurumlarında faal olarak çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babası olup orta derecede Almanca bilmektedir.