1975 AĞRI DOĞUMLU OLUP İLK, ORTA VE LİSE ÖĞRENİMİNİ AĞRI MERKEZDE TAMAMLADI 1997 YILINDA DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDE MEZUN OLDUKTAN SONRA AĞRI MERKEZDE AĞRI BAROSUNA KAYITLI SERBEST AVUKATLIK MESLEĞİNİ İCRA ETMEKTEDİR. SİYASETE 2001 YILINDA AK PARTİ KURUCU İL TEŞKİLATINDA KURUCU İL BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK BAŞLADI.2001 -2002-2003 YILLARINDA KURUCU İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE İL BAŞKAN YARDIMCISI EKONOMİ İŞLER BAŞKANLIĞINA BAKTI. 2004-2005 YILLARINDA İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK İL TEŞKİLATINDA GÖREV YAPTI.2006-2009 YILLARI ARASINDA İL BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞINA BAKTI. 2007 YILINDA 2 AY VEKÂLETEN İL BAŞKANLIĞINA BAKTI. HAZİRAN 2009 DA 3. OLAĞAN İL KONGRESİYLE AĞRI AK PARTİ İL BAŞKANI OLDU, NİSAN 2012’DE AĞRI 4. OLAĞAN İL KONGRESİYLE TEKRARDAN İL BAŞKANI OLDU VE TOPLAM BEŞ YIL(2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014) İL BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPTI, AĞUSTOS 2017 GÖREVLENDİRME/ATAMA İLE İL BAŞKANI, ARALIK 2017 DE 6.OLAĞAN İL KONGRESİYLE İL BAŞKANI OLARAK ŞUBAT 2021 TARİHİNE KADAR İL BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPTI.24 HAZİRAN 2018 2.SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU. HALEN GENEL MERKEZ TEŞKİLAT BAŞKANLIĞINDA DOĞUANADOLU BÖLGESİNDE BÖLGE/İL KOORDİNATÖRÜDÜR VE GENEL MERKEZ, MERKEZ DİSİPLİN KURULU ÜYESİDİR. AİÇÜ DE YÜKSEK LİSANSINI YAPMAKTADIR. İNGİLİZCE VE KÜRTÇE BİLİYOR. EVLİ ÜÇ ÇOCUK BABASIDIR.
Abbas Aydın
- PARTİSİ : AK PARTİ
- BÖLGESİ : Ağrı
- MESLEĞİ : Avukat
- EĞİTİM DURUMU : Lisans
ÖZGEÇMİŞİ