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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMMED ABDULLAH ÖZER

Muhammed Abdullah Özer

Adalet ve Kalkınma Partisi
Muhammed Abdullah Özer
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
  • MESLEĞİ : Üst düzey yönetici
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1981
Kaynak: Anadolu Ajansı