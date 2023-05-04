ÖZGEÇMİŞİ

EĞİTİM 1988 - 1993 Dikmen Merkez İlkokulu 1993 - 1996 Dikmen Merkez Ortaokulu 1996 - 1999 Dikmen Lisesi 1999 - 2003 Niğde Üniversitesi İşletme Bölümü Lisans 2013 - 2014 THK Üniversitesi İşletme Bölümü – Yüksek Lisans 2020 - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Doktora SİYASİ GEÇMİŞ 2004 - 2009 AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Üyeliği 2009 - 2011 AK Parti Ankara İl Ana Kademe Yönetim kurulu Üyeliği 2009 - 2010 AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ankara/ELMADAĞ İlçe Koordinatörlüğü 2010 - 2011 AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ankara/MAMAK İlçe Koordinatörlüğü 2011 AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ankara/GÖLBAŞI İlçe Koordinatörlüğü 2011 - 2017 AK Parti Ankara/GÖLBAŞI 4. Ve 5. Dönemler İlçe Başkanlığı 2019 - Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Gölbaşı Belediyesi Gurup Başkan Vekili İŞ HAYATI 2011 - Özel Ankara Darüşşifa Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanlığı (Sağlık Meslek Lisesi, Havacılık Meslek Lisesi, Haritacılık Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Ortaokul, İlkokul, Anaokulu)