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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ORHAN YEGİN

Orhan Yegin

Adalet ve Kalkınma Partisi
Orhan Yegin
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
  • MESLEĞİ : Ekonomist
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1978
ÖZGEÇMİŞİ

Ankara - 1978, Ekonomist; Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde tamamladı. AK PARTİ Genel Merkez Gençlik Kolları kuruluşunda görev aldı. Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. AK PARTİ 2 ve 3. Olağan Kongrelerinde MKYK (Merkez Karar Yönetim Kurulu) Üyeliğine getirildi. 64 ve 65. Hükûmetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Yegin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı