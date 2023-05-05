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Cansın Yılmaz Yaşar

Adalet ve Kalkınma Partisi
Cansın Yılmaz Yaşar
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
  • MESLEĞİ : Tiyatro oyuncusu
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1997
ÖZGEÇMİŞİ

1997 Ankara doğumludur. Ancan aslen Rizelidir. Nisan 2023 itibariyle 26 yaşındadır. Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan biridir. Eğitimini Ankara'da yapmıştır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Cansın Yılmaz oyuncudur. Star'da yayınlanan Beni Affet dizi filminde rol almıştır. Ardından 2019-2020 yıllarında ATV'de yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. Cansın Yılmaz Yaşar, TRT1'de yayınlanan Acemi Anneler adlı dizi filmde de Hayat karekterini oynamıştır.

Kaynak: Anadolu Ajansı