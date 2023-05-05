ÖZGEÇMİŞİ

Antalya / Kaş - 1970, Hüseyin, Eczane. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1 yıl süreyle İngiltere Leicester Üniversitesinde eğitim aldı. 1991-1999 yılları arasında Finike'de aile işletmesinde çalıştı. 2000 yılında mülki idare amirliği mesleğine başladı. Kamu yönetiminin yeniden yapılanması, güvenlik sektörünün sivil gözetiminin geliştirilmesi, afet yönetimi, e-devlet, göç ve uyum politikaları, mülteci hakları konularında çalışmalarda bulundu. Eğirdir, Gediz Kaymakam Vekilliği; Yenişarbademli, Taşlıçay, İbradı Kaymakamlığı ve Van Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Van Vali Yardımcısı iken yaşanan büyük felaket sonrası Deprem Koordinasyon Merkezi yöneticiliğini yürüttü. 20 bin kalıcı konutun inşası, Yeni Van'ın kurulması çalışmalarında görev aldı. 2013 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı olarak atandı. Göçmenlerin ve sığınmacıların Türkiye'ye uyumları konusunda çalışmalar yaptı. Çok Dilli Yabancılar İletişim Merkezinin (YİMER) kuruluş çalışmalarını koordine etti. 26. Dönemde Antalya Milletvekili seçildi. İngilizce bilen Uslu, evli ve 3 çocuk babasıdır.