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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RÜŞTÜ PEKER

Rüştü Peker

Adalet ve Kalkınma Partisi
Rüştü Peker
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Antalya
  • MESLEĞİ : Ziraat Mühendisi
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1971
Kaynak: Anadolu Ajansı