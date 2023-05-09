Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT GÜN

Murat Gün

Adalet ve Kalkınma Partisi
Murat Gün
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Aydın
  • MESLEĞİ : Genel Müdür
  • EĞİTİM DURUMU : Lise
  • DOĞUM YILI : 1991
Kaynak: Anadolu Ajansı