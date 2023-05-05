ÖZGEÇMİŞİ

1971 Yılı’nda Siirt'in Kurtalan ilçesinde doğan Güneştekin, İlk, orta ve lise öğrenimini Batman’da tamamladı. Harran Üniversitesi MYO İnşaat Bölümü’nün ardından Azerbaycan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni bitiren Güneştekin, Batman İnşaat Mühendisleri Odası’na üyedir. Siyasete, 2002 yılında AK Parti’ye üye olarak başlayan Güneştekin, 2004 yılından itibaren AK Parti Batman il teşkilatında; Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı, ardından da siyasi ve hukuki işlerinden sorumlu il başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Şubat 2011'den Ocak 2015'e kadar AK Parti Batman İl Başkanlığı Görevini yaptı. Güneştekin, evli ve 3 çocuk babasıdır.