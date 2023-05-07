ÖZGEÇMİŞİ

MKYK Asil Üye 1992 yılında Bingöl’de doğdu. 2016 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Ekonomi ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisans çalışmalarına devam eden Coşkun serbest avukatlık yapmaktadır. Siyasi hayatına 2010 yılında Ankara Gençlik Kollarında başladı. 2010 - 2015 yılları arasında Üniversiteler biriminde görev yaptı. 2015-2018 yılları arasında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 2018 - 2021 yılları arasında MKYK üyesi olarak Ekonomi ve Mali işler ve Teşkilat başkan yardımcılığı, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölge koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 15 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 6. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi’nde yeniden MKYK üyesi olarak seçildi. İleri derecede İngilizce bilen Coşkun evli ve iki çocuk babasıdır.