ÖZGEÇMİŞİ

1975 doğumlu olan Av. Muaz ERGEZEN, ilk ve orta öğretimini tamamlamasının ardından, hukuk lisans eğitimini de Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesinde tamamlayarak 1999 yılında yüksek derece ile mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini de yine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalında yapmış olan Muaz Ergezen, “İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı” konulu tezini sunarak 2002 yılında yüksek lisans eğitimini de başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. “İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı” konulu tezi, Yetkin Yayınları tarafından basılı eserler arasında yer almıştır. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora eğitimini sürdürmektedir. Türkiye Boks Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu, Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüleri, Antrenör Yönetmelikleri, Sponsorluk Sözleşmeleri ve Federasyon Tüzüklerini hazırlayan Muaz Ergezen’in, ayrıca AGSD Moda Dergisi, Ekonomize Dergisi, Bold Dergisi ve çeşitli dergi ile internet sitelerinde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerin de vekilliğini yapmakta olan Muaz Ergezen, mesleki kariyerinin yanı sıra, sosyal varlığını da üyesi ve yönetiminde bulunduğu çeşitli federasyon, dernekler ve spor kluplerinde de devam ettirmektedir. Bugüne dek Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komisyon Üyeliği, Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Hukuk Kurulu Başkan Vekilliği, Türkiye Hentbol Federasyonu Disiplin Kurulu ve Hukuk Kurulu Üyeliği ile Başkan Vekilliği, Türkiye Kayak Federasyonu Hukuk Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, Türkiye Genç İşadamları Derneği Sicil Disiplin Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Tüzük Kurulu Başkanlığı, Türkiye Badminton Federasyonu Hukuk Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Hali hazırda Fenerbahçe Kongre Üyeliği , Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği ile Türkiye Satranç Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. 2002 yılında Ergezen Hukuk Bürosu’nu kuran Avukat Muaz Ergezen, özellikle Tahkim Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Enerji Hukuku, İdare Hukuku ve İnşaat Hukuku alanlarında çalışmalarına başarı ile devam etmektedir.