ÖZGEÇMİŞİ

Bursa'da 23 yıl serbest avukat olarak çalıştı. Fazilet Partisinde İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. AK PARTİ İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkan Yardımcılığı, İl Sekreter Yardımcılığı, AR-GE Birim Başkanı olarak Siyaset Akademisi Bursa İl Koordinatörlüğü, Seçim İşleri Birim Başkanlığı, il yönetimine bağlı olarak kurulan Anayasa Komisyonu Üyeliği, seçimlerde Seçim Koordinasyon İl Hukukçusu ve İl Eğitimcisi görevlerinde bulundu. Bursa AK PARTİ İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Hukuki Araştırmalar Derneği Bursa Şubesi Kurucu Üyesidir.