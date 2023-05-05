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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ

Emine Yavuz Gözgeç

Adalet ve Kalkınma Partisi
Emine Yavuz Gözgeç
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1969
ÖZGEÇMİŞİ

Bursa'da 23 yıl serbest avukat olarak çalıştı. Fazilet Partisinde İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. AK PARTİ İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkan Yardımcılığı, İl Sekreter Yardımcılığı, AR-GE Birim Başkanı olarak Siyaset Akademisi Bursa İl Koordinatörlüğü, Seçim İşleri Birim Başkanlığı, il yönetimine bağlı olarak kurulan Anayasa Komisyonu Üyeliği, seçimlerde Seçim Koordinasyon İl Hukukçusu ve İl Eğitimcisi görevlerinde bulundu. Bursa AK PARTİ İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Hukuki Araştırmalar Derneği Bursa Şubesi Kurucu Üyesidir.

Kaynak: Anadolu Ajansı