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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RAMAZAN KELEPİRCİOĞLU

Ramazan Kelepircioğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ramazan Kelepircioğlu
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Çorum
  • MESLEĞİ : Tarım ve Hayvancılık
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1974
Kaynak: Anadolu Ajansı