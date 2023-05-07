ÖZGEÇMİŞİ

1962 yılında Çorum Alaca’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Çorum Alaca’da tamamladı. Üniversite öğrenimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yaptıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1995- 2000 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Çorum Alaca İlçe Başkanlığı, Eğitim Bir Sen Alaca İlçe Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çorum Alaca’da yerel bir gazetede beş yıl köşe yazarlığı ve fahri muhabirlik icra etti. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Çorum Alaca Belediye Başkan adayı oldu. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den Belediye Meclis Üyesi seçildi. Çorum Belediye Spor Kulübü Başkanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkanlığı da yapan Zeki Gül, 2009 – 2018 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. 5 Şubat 2018 tarihinde Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanı olarak seçildi. 18 Kasım 2019 tarihinden bu yana Yerel Yönetimler Daire Başkanlığı’nın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Müşaviri görevini yürüttü. Halime Hanım’la evli olan Gül, isimleri Zeynep ve Mahmut olan iki çocuk babasıdır.