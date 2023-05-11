Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİRTAN ŞAHAN

Birtan Şahan

Adalet ve Kalkınma Partisi
Birtan Şahan
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Denizli
  • MESLEĞİ : Mali Müşavir
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1969
Kaynak: Anadolu Ajansı