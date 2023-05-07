ÖZGEÇMİŞİ

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Üyesi 15 Aralık 1966'da Denizli Serinhisar'da doğdu. Baba adı Mehmet, Anne adı Umman'dır. Sanayici, İş Adamı; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Denizli İş Adamları Platformunun Kurucu Üyeliği, MÜSİAD Denizli Şube Başkanlığı, Denizli Sanayi Odası Meclis Üyeliği, AK Parti Denizli İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26. Dönem Denizli Milletvekili seçildi. 26. Dönemde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Kâtip üyeliği, Türkiye Senegal Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. İyi düzeyde İngilizce bilen Şahin Tin, evli ve 2 çocuk babasıdır.