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Mehmet Galip Ensarioğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Diyarbakır
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Mehmet Sait Yaz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Diyarbakır
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Suna Kepolu Ataman
Adalet ve Kalkınma Partisi
Diyarbakır
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Ayşegül Biçer
Adalet ve Kalkınma Partisi
Diyarbakır
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Aziz Alper Biten
Adalet ve Kalkınma Partisi
Diyarbakır
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Abdulvahit Güvensen
Adalet ve Kalkınma Partisi
Diyarbakır
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Feyzullah Şimşek
Adalet ve Kalkınma Partisi
Diyarbakır
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Hatice Seydaoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Diyarbakır
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Abdurrahman Kikizade
Adalet ve Kalkınma Partisi
Diyarbakır
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Tahsin Arslan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Diyarbakır
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Muhammed Ahmet Mahsum Melikoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Diyarbakır
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Seyid Kutup Yıldırım
Adalet ve Kalkınma Partisi
Diyarbakır