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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FEYZULLAH ŞİMŞEK

Feyzullah Şimşek

Adalet ve Kalkınma Partisi
Feyzullah Şimşek
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
  • MESLEĞİ : Sosyolog
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1976
Kaynak: Anadolu Ajansı