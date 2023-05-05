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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET SAİT YAZ

Mehmet Sait Yaz

Adalet ve Kalkınma Partisi
Mehmet Sait Yaz
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
  • MESLEĞİ : İlahiyatçı
  • EĞİTİM DURUMU : Ön lisans
  • DOĞUM YILI : 1962
Kaynak: Anadolu Ajansı