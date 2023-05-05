Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLU

Muhammed Ahmet Mahsum Melikoğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi
Muhammed Ahmet Mahsum Melikoğlu
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
  • MESLEĞİ : İlahiyatçı
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1994
Kaynak: Anadolu Ajansı