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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERDİNÇ ÇEKİÇ

Erdinç Çekiç

Adalet ve Kalkınma Partisi
Erdinç Çekiç
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Edirne
  • MESLEĞİ : Danışman
  • EĞİTİM DURUMU : İlk okul
  • DOĞUM YILI : 1970
Kaynak: Anadolu Ajansı